Incontro Trump-Zelensky: presente a Washington anche Giorgia Meloni

Previsto per la giornata di domani, lunedì 18 agosto, il vertice fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A Washington si discuterà di quanto stabilito ad Anchorage, in Alaska, nel bilaterale Trump-Putin dello scorso 15 agosto. Una riunione importante che dovrebbe portare al trilaterale USA-Russia-Ucraina e, si spera, a un accordo di pace.

Il premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, domani sarà a Washington, dove è in programma il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro saranno presenti anche la numero uno della Commissione Ue Ursula von der Leyen e altri leader europei.