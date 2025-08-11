Incontro Trump-Putin, Zelensky: “concessioni non fermeranno assassino”

StrettoWeb

“La Russia sta trascinando la guerra e quindi merita una maggiore pressione globale. La Russia si rifiuta di fermare le uccisioni e quindi non deve ricevere ricompense o benefici. E questa non è solo una posizione morale, è razionale. Le concessioni non convincono un assassino. Ma una protezione davvero forte della vita ferma gli assassini“. È quanto scritto su X dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in vista dell’incontro di Ferragosto in Alaska tra i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin.

“Ringrazio tutti coloro che nel mondo ci aiutano a rimanere forti e che avvicinano una pace autentica: la pace attraverso la forza. Questo è l’unico tipo di pace che si può raggiungere con la Russia“, ha aggiunto Zelensky.