Incontro Trump-Putin: Ucraina e cooperazione economica. Terre rare la carta per la pace?

Si terrà domani, sera con orario di inizio alle 21.30 (ora italiana) il vertice ad Anchoreage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo il loro colloquio i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno una conferenza stampa congiunta. Il formato del vertice fra Russia e Stati Uniti di domani ad Anchorage prevede un faccia a faccia fra Vladimir Putin e Donald Trump, a cui farà seguito un incontro fra le delegazioni. Questi colloqui proseguiranno in una colazione di lavoro.

Ushakov ha anche confermato che, come è pratica comune nei negoziati internazionali, Putin e Trump pronunceranno alcune parole all’inizio dell’incontro, prima della chiusura delle porte.

Il focus del vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin di domani in Alaska è “sugli sforzi per risolvere la crisi in Ucraina“, ha confermato Yuri Ushakov, precisando che il contenuto dei colloqui sarà basato “sulle discussioni al Cremlino dello scorso sei agosto“, a cui ha preso parte l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Ushakov ha aggiunto che domani saranno affrontate altre questioni “per garantire la pace e la sicurezza oltre che a quelle più urgenti a livello regionale e internazionale“.

Vladimir Putin e Donald Trump parleranno, fra i vari temi sul tavolo, anche dello sviluppo della cooperazione bilaterale “anche in ambito commerciale ed economico” fra Russia e Stati Uniti. Secondo il “The Telegraph”, possibile che Trump offra le terre rare dell’Alaska a Putin in cambio di un accordo di pace.