Incontro Trump-Putin, Meloni: “spiraglio per pace in Ucraina. Italia sta facendo la sua parte”

StrettoWeb

“Si apre finalmente una spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L’Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali“. Questo il primo commento del Premier Giorgia Meloni, dopo l’incontro in Alaska tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. I due leader non hanno ancora trovato l’accordo sul cessate il fuoco definitivo in Ucraina ma hanno posto basi importanti per arrivare alla fine del conflitto.

Lunedì l’incontro Trump-Zelensky che potrebbe aprire a un trilaterale futuro in cui dovrebbe essere presente anche Vladimir Putin.