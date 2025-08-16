Incontro Trump-Putin, leader UE: “Russia non può porre veto sull’Ucraina nella Nato”

StrettoWeb

I leader europei hanno diffuso una dichiarazione congiunta all’indomani dell’incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, nel quale non si è trovato l’accordo sull’Ucraina ma si sono fatti importanti passi avanti verso la pace. Nel testo affermano di “accogliere con favore gli sforzi del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura“. Secondo i leader, il passo successivo dovrà essere un nuovo round di negoziati che includa anche il presidente ucraino. “Siamo pronti a lavorare con il presidente Trump e il presidente Zelensky verso un vertice trilaterale con il presidente Putin”, hanno sottolineato nella nota.

“La Russia non può avere diritto di veto sul percorso dell’Ucraina verso l’Ue e la Nato. – Affermano i leader europei – È chiaro che l’Ucraina deve disporre di garanzie di sicurezza incondizionate per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale – si legge – Accogliamo con favore la dichiarazione del presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza. La Coalizione dei volenterosi è pronta a svolgere un ruolo attivo. Non dovrebbero essere imposte limitazioni alle forze armate ucraine o alla loro cooperazione con paesi terzi. Spetterà all’Ucraina prendere decisioni sul proprio territorio. I confini internazionali non devono essere modificati con la forza“.