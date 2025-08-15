Incontro Trump-Putin, Lavrov con la felpa URSS: “presenteremo posizione chiara”

StrettoWeb

La Russia presenterà al presidente statunitense, Donald Trump, “una posizione chiara e comprensibile” durante il vertice in programma stasera alle 21, ora italiana, in Alaska. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando con i giornalisti al suo arrivo in un hotel di Anchorage, mentre indossava una felpa con la scritta ‘Cccp’, acronimo in caratteri cirillici dell’Urss.

Lavrov ha ricordato che “molto è stato fatto” durante la recente visita a Mosca dell’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e ha espresso l’auspicio di “proseguire questa utile conversazione” nel corso del vertice.