Incontro Trump-Putin, Dmitriev incontra… un orso: “speriamo buon segno!” | VIDEO

Gli occhi del mondo sono puntati sull’Alaska, Anchorage per l’esattezza, luogo che ospiterà l’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin alle 21 italiane di questa sera. Sul tavolo la calda questione della pace in Ucraina ma anche un discorso più ampio legato alla cooperazione internazionale fra i due Paesi. Trump si è detto fiducioso ma non sicuro al 100% che l’incontro odierno possa portare a un risultato positivo.

Dita incrociate, ci si affida anche ai porta fortuna. L’Inviato speciale di Putin per gli investimenti esteri e la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, per esempio, ha incontrato un orso, animale caro ai russi, prima del vertice USA-Russia. Dmitriev ha ironizzato: “speriamo sia un buon segno”. Chissà…