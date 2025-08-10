Incontro Trump-Putin, ci sarà anche Zelensky? La Casa Bianca riflette sul trilaterale

StrettoWeb

Il prossimo 15 agosto Donald Trump e Vladimir Putin si ritroveranno per un importante faccia a faccia in Alaska. Sul tavolo la questione bollente della guerra in Ucraina e le possibili basi per una trattativa di pace. E Zelensky? Questo il grande interrogativo delle ultime ore. Manca proprio la controparte ucraina al tavolo delle trattative. La Casa Bianca non esclude del tutto la presenza di Volodymir Zelensky, a un qualche incontro al vertice in Alaska di venerdì prossimo, spiegano, anche oggi, due fonti informate citate da Cnn.

Una fonte ha precisato che un qualsiasi evento che coinvolga Zelensky si terrebbe probabilmente dopo l’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin. Il vertice è stato organizzato molto velocemente e i dettagli sono ancora in divenire, a partire dalla località esatta in cui si svolgeranno i lavori in Alaska, ancora da annunciare, si precisa.

La Casa Bianca “rimane aperta a un vertice trilaterale con entrambi i leader” anche se “sta organizzando l’incontro bilaterale richiesto da Putin“, ha spiegato la seconda fonte.