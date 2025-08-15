Incontro Putin – Trump, ecco come saranno composte le delegazioni di Usa e Russia

StrettoWeb

Definite le delegazioni di Russia e Stati Uniti che prenderanno parte al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. La Russia sarà rappresentata ai negoziati dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, dall’assistente presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov, dal ministro della Difesa Andrei Belousov, dal ministro delle Finanze Anton Siluanov e dal rappresentante presidenziale speciale per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, Kirill Dmitriev.

La delegazione statunitense comprende cinque rappresentanti di alto rango: il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario del Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick, il Direttore della CIA John Ratcliffe e il Rappresentante speciale Steven Witkoff. Secondo la Cnn anche il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, che non era inizalemnte nella delegazione, si sta recando in Alska. In totale, secondo i dati della Casa Bianca, la delegazione americana comprende 16 persone, tra cui la portavoce stampa della Casa Bianca Carolyn Levitt, oltre a numerosi altri collaboratori e alti funzionari.