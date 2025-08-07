Incontro tra Ente Nazionale per il Microcredito e Fenimprese in Calabria

StrettoWeb

Costruire nuove alleanze strategiche e avviare collaborazioni concrete per la promozione dell’imprenditorialità e del microcredito nella Regione Calabria. Si è svolto un importante incontro tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e Fenimprese con questo obiettivo. Alla riunione ha partecipato Antonello Rispoli, project manager dell’Ente Nazionale per il Microcredito, insieme ai vertici di Fenimprese: Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale, Simone Razionale, coordinatore nazionale, Luca Marino, presidente provinciale di Catanzaro, e Alessandro Astorino, vicepresidente provinciale di Catanzaro.

A testimonianza della rilevanza istituzionale dell’iniziativa, è intervenuto anche Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, che ha sottolineato il ruolo strategico della diffusione della cultura d’impresa come leva per lo sviluppo socio-economico del territorio, auspicando un impegno condiviso rivolto anche alle nuove generazioni. L’incontro ha posto le basi per una sinergia tra pubblico e privato, finalizzata a rafforzare i processi di creazione d’impresa, con particolare attenzione alle microimprese ed al passaggio generazionale.

Le parole dei protagonisti

“Questo incontro – ha dichiarato Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di Fenimprese – segna un passo importante verso una collaborazione concreta tra associazioni di categoria e istituzioni. Crediamo fermamente che il microcredito, unito alla formazione e al supporto operativo, possa diventare un motore di crescita per le piccole e medie imprese e una leva strategica per dare nuove opportunità ai giovani e alle realtà produttive del nostro territorio”.

“La collaborazione con il sistema associativo è essenziale per facilitare l’accesso al microcredito, sostenere la nascita di nuove imprese e creare reti territoriali efficaci” ha dichiarato Antonello Rispoli. “Lavorare insieme a Fenimprese può generare un impatto positivo e duraturo”. L’incontro si è concluso con l’impegno a definire, nelle prossime settimane, un protocollo operativo per la realizzazione di azioni congiunte, formative e promozionali a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale calabrese.