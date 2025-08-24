Incidente sull’A2 tra Rogliano e Cosenza: lunghe code in direzione Nord

StrettoWeb

Lungo l’autostrada A2 “Del Mediterraneo”, a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code in fase di smaltimento sulla carreggiata in direzione Salerno. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

