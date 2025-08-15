Incidente sulla SS18 in Calabria, ferito un giovane motociclista

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato lunga la strada statale 18, in Calabria, tra Gizzeria e Falerna. Nello scontro tra una moto ed un’auto è rimasto ferito un giovane centauro. Il malcapitato, che viaggiava da Falerna in direzione Gizzeria, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove si trova ricoverato con varie ferite su tutto il corpo. Sul posto del sinistro le forze dell’ordine ed i medici del 118.