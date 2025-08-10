Incidente Lo Monaco, il messaggio della Reggina: “forza direttore, ti aspettiamo al Granillo”

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, in provincia di Palermo, Pietro Lo Monaco è stato coinvolto in un grave incidente stradale. L’ex dirigente di Reggina, Messina e Catania, fra le altre, oggi nei quadri dirigenziali dell’Enna, avrebbe perso il controllo dell’auto e si trova ora ricoverato. La notizia si è diffusa con grande velocità nella mattinata odierna e in tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di solidarietà e pronta guarigione allo stimato dirigente.

Attraverso i social, anche la Reggina ha diramato un messaggio di vicinanza all’ex dirigente: “AS Reggina 1914 si stringe attorno al direttore Pietro Lo Monaco coinvolto in un incidente stradale. Forza Direttore, siamo tutti con te, ti aspettiamo presto al Granillo!“.