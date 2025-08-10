Incidente Lo Monaco, il messaggio della Reggina: “forza direttore, ti aspettiamo al Granillo”

La Reggina dirama sui social un messaggio di vicinanza all'ex dirigente Pietro Lo Monaco, coinvolto in un brutto incidente stradale

Nella giornata di ieri, in provincia di Palermo, Pietro Lo Monaco è stato coinvolto in un grave incidente stradale. L’ex dirigente di Reggina, Messina e Catania, fra le altre, oggi nei quadri dirigenziali dell’Enna, avrebbe perso il controllo dell’auto e si trova ora ricoverato. La notizia si è diffusa con grande velocità nella mattinata odierna e in tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di solidarietà e pronta guarigione allo stimato dirigente.

Attraverso i social, anche la Reggina ha diramato un messaggio di vicinanza all’ex dirigente: “AS Reggina 1914 si stringe attorno al direttore Pietro Lo Monaco coinvolto in un incidente stradale. Forza Direttore, siamo tutti con te, ti aspettiamo presto al Granillo!“.

