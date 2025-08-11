Incendiato il CSOA Cartella, l’Anpi Ruggero Condò: “siamo al vostro fianco, non siete soli”

StrettoWeb

“In queste ore drammatiche, in cui il Centro Sociale Cartella di Gallico è stato nuovamente colpito da un incendio doloso, la sezione Anpi Ruggero Condò esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza. Il Cartella è molto più di uno spazio politico, culturale e sociale: è un luogo di resistenza, un presidio di comunità e di antifascismo, capace di sostenere l’autogestione, l’ambiente, i beni comuni, il lavoro e i diritti. In esso riconosciamo una profonda sintonia con i valori dell’ANPI: dignità, giustizia sociale e partecipazione attiva“. È quanto dichiarato dall’Anpi Ruggero Condò attraverso un comunicato stampa.

“Questo nuovo atto intimidatorio si inserisce in una lunga serie di aggressioni subite nel tempo, alle quali il Cartella ha sempre risposto con determinazione e rilanciando le proprie attività. È una storia fatta di impegno civico, lotta per i diritti e costruzione di spazi liberi e aperti a tutti.

L’ANPI sezione Ruggero Condò ribadisce che non resterà in silenzio: saremo al fianco del Cartella nella difesa dei suoi valori e nella continuazione delle sue iniziative, come parte di un’alleanza concreta e costante. Non siete soli, la resistenza continua“, conclude l’Anpi.