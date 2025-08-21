Il Treno degli Dei arriva a Reggio Calabria: la magia delle carrozze antiche e lo scrigno del bunker anti bombe e anti gas della Stazione Centrale | FOTO

StrettoWeb

E’ arrivato puntuale come un convoglio svizzero, anzi, a dire il vero ha persino bruciato la tabella di marcia con un fischio delle sirene e il rombo inconfondibile delle ruote sulle rotaie che ha rimbombato ieri sera alla stazione centrale di Reggio Calabria alle 21:13, con due minuti di anticipo. Stiamo parlando del Treno degli Dei, al suo primo viaggio del 2025. Si tratta di un treno storico che accompagna viaggiatori e turisti in una vera e propria esperienza a bordo delle antiche carrozze Centoporte e Corbellini, alcune risalenti persino a 90 anni fa, trainate dal locomotore elettrico E656 439 con partenza da Paola e fermate – con annesse visite turistiche guidate – a Pizzo, Tropea, Bagnara, Scilla e infine Reggio.

Un viaggio alla scoperta delle perle della Calabria tirrenica centro-meridionale che coinvolge enti e istituzioni grazie all’instancabile impegno dell’Associazione Ferrovie in Calabria guidata da Roberto Galati.

Chicca particolare, all’arrivo a Reggio Calabria i viaggiatori hanno potuto scoprire la meraviglia del bunker anti bomba e anti gas realizzato 90 anni fa sotto la Stazione Centrale di Reggio Calabria, grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di RFI che negli ultimi anni ha magistralmente lavorato per riscoprire questo vero e proprio tesoro storico della città.

Nel bunker si conservano ancora in ottime condizioni tanti strumenti utili alla popolazione che si riparava dai bombardamenti come le bombole d’ossigeno, le batterie e la dinamo che veniva alimentata a pedali per diffondere l’ossigeno puro in tutti i locali del bunker in caso di attacchi chimici.

Il Treno degli Dei tornerà con altre tre date, 23, 26 e 30 agosto, seguendo lo stesso itinerario. Sul sito www.trenodeglidei.it è possibile conoscere tutti i dettagli e acquistare i biglietti.