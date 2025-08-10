Il tour estivo di Brunori arriva in Sicilia: le info sulle date di Catania e Agrigento

StrettoWeb

Dario Brunori arriva in Sicilia con il suo “L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE”, prodotto da Vivo Concerti che lo sta vedendo protagonista degli appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia. Immancabile la Sicilia con le due prossime tappe in calendario: domenica 10 luglio a Catania, Villa Bellini, dove Brunori Sas sarà tra i protagonisti sul palco SOTTO IL VULCANO FEST, la kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Lunedì 11 agosto l’appuntamento con i fan si sposta ad Agrigento, alla Live Arena per l’edizione numero 20 del FESTIVAL IL MITO. L’evento è co organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e GoMad concerti.

Gli ultimi biglietti per le date sono disponibili fino alla chiusura delle vendite online sui circuiti abituali e al botteghino la sera degli spettacoli.

“L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, uscito il 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano presentato da Brunori al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston.

“Mi dà carica – dichiara Brunori Sas – l’idea di ritrovare il pubblico nelle piazze, nei festival, in quelle serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo canzoni: quella sorta di rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni. È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima, per me quello è veramente un momento che va oltre, diventando quasi sacro. Senza contare che sul palco mi sento libero come non riesco a essere neanche nella vita, per me è proprio il massimo dell’espressione.

Sono molto contento del bellissimo percorso di insieme che stiamo facendo, io e tutte le persone che lavorano al mio fianco da anni. Con il Tour Estate 2025 saremo in giro un po’ per tutta l’Italia, faremo dei bei giretti per la penisola per portare questo show e presentare il mio ultimo disco, “L’albero delle noci”, di cui vado molto fiero. È un album su cui abbiamo lavorato tanto, per anni, ci credo e ci crediamo molto. È come se fosse un secondo primo disco, più che altro per l’urgenza dietro la scrittura dei brani.

La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco, per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti. Siamo io e la mia band storica, persone che ormai sono per me una vera famiglia: insieme ai brani de “L’albero delle noci”, porteremo le canzoni più amate di questi 15 anni di percorso, cercando ogni volta di creare una connessione autentica, senza troppi orpelli o artifizi. Questo contribuirà a rendere tutto anche più divertente, potremo sentirci più liberi di lasciarci andare anche a livello di improvvisazione. E farà sì che ogni concerto sia un’esperienza unica”.

Il concerto di Brunori a Catania: le info

10 AGOSTO – CATANIA, Villa Bellini

ORARI e INGRESSI

Apertura porte: ore 19.00

Apertura botteghino: ore 18.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

Ingresso PIT e BOTTEGHINO: Via Argentina (da Via Sant’Euplio)

Ingresso TRIBUNE e POSTO UNICO: Via della Posta (da Via Sant’Euplio)

Ingresso disabili: Piazza Roma

CHIUSURA STRADE:

A partire dalle ore 15:00 verranno chiuse al transito le seguenti strade, che saranno inoltre interdette al parcheggio dalle ore 13:00:

Via S. Euplio

Via Litrico

Via Argentina

Concerto Brunori ad Agrigento: le info utili

11 AGOSTO – AGRIGENTO, Live Arena

ORARI