Il sondaggio di Ferragosto: centrodestra vola al 48%, Falcomatà e Basile i sindaci con il minor consenso | DATI

Secondo l’ultima rilevazione di Lab21 per Affaritaliani del 15 agosto 2025, il centrodestra è sempre più forte nei consensi nazionali raggiungendo il 48% delle preferenze tra gli intervistatati. Molto staccate le opposizioni con il Pd fermo al 20%, il Movimento 5 Stelle al 12% e AVS al 5,7%. Ma il sondaggio ha rilevato anche il gradimento dei sindaci delle città metropolitane: si contendono il primo posto Matteo Lepore (Bologna) con il 58,7 % e Roberto Gualtieri (Roma) con il 56,9 %.

Nella parte bassa della top ten, Federico Basile, sindaco di Messina, si colloca al 10° posto con un apprezzamento del 43,7 %. Just above him, a pari merito al 9° posto troviamo Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, con un gradimento leggermente superiore del 44,8 %.

Basile e Falcomatà nei sondaggi nazionali

Un’analisi parallela del Governance Poll 2025, condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, offre un contesto ancora più dettagliato sui due amministratori. Federico Basile (Messina) si trova al 73° posto nella classifica generale dei sindaci italiani, con un gradimento del 50 %, registrando un lieve incremento di 4,5 punti rispetto al consenso iniziale al momento della sua elezione..

Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), invece, occupa una zona decisamente più bassa della graduatoria: si attesta sul 47 %, con un calo marcato di 11,4 punti rispetto al 2020. Questo lo colloca in posizione molto arretrata, addirittura tra gli ultimi posti tra i sindaci più apprezzati