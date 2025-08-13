Il Rettore dell’Unical Nicola Leone Premio Simpatia della Calabria 2025

StrettoWeb

Il Magnifico Rettore dell’Unical, il Prof Nicola Leone, insignito del Premio Simpatia della Calabria per la 18ª edizione. All’Unical, dal 2020 al 2024, le immatricolazioni sono cresciute del 24 per cento. Riconoscimenti sono arrivati dalla comunità Europea, che ha definito l’ateneo: “un luogo ideale per la ricerca“. Per il Magnifico Rettore la soddisfazione: “un sogno per la mia Regione” .

L’università della Calabria, Campus tra le colline di Arcavacata, luogo di Scienza che calamita i migliori informatici, medici, fisici ed economisti, riesce ad attrarre studenti da tutte le province calabresi e da tutto il Meridione. Tanti i riconoscimenti a livello Internazionale. La comunità Europea ha riconosciuto l’Unical “Exellence in Research” un luogo ideale, stimolante, attrezzato per portare avanti una ricerca Nazionale di base e ora anche industriale.

Ricordiamo che il Prof Leone è un informatico italiano, si occupa di Intelligenza Artificiale, ha pubblicato più di 250 articoli scientifici, tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti. Un’eccellenza importante della nostra Calabria, la sua presenza al Gran Galà alla Cerimonia di premiazione del prossimo 6 settembre è motivo d’orgoglio per l’associazione Incontriamoci Sempre che fonda le sue radici nella storia e nella tradizione delle mitiche Fs.

Negli ultimi quattro anni, con il prof. Leone, sono cinque i Rettori insigniti. Proprio per questo, il mondo dei Saperi per l’associazione Incontriamoci Sempre riveste un’importanza significativa per la crescita Culturale del Territorio.

L’agorà del Circolo tennis Rocco Polimeni (1929) anche quest’anno ospiterà il prestigio della nostra Calabria, una terra ricca di talenti e di professionalità, proprio per questo si lavora all’organizzazione da diversi mesi, ricordiamo che la direzione Artistica e la Conduzione sono curate dal bravissimo Marco Mauro, testimonial è il notissimo Orafo Michele Affidato. Tanta dolcezza per il dopo cerimonia con la presenza di tantissimi maestri Pasticceri .

Un parterre significativo con le presenze di: Pippo Callipo, Nuccio Caffo, Nuccio Macheda, Vincenzo Montemurro, Mimmo Cavallaro, Michele Affidato, Antonello Fragomeni, Pietro Sciglitano, Pino Chillemi, Daniele Castrizio, Consuelo Garzo, Paolo Caridi, Tury Rugolo e Mimmo Gangemi.