Il Premio Simpatia della Calabria e il focus sulla Prof Teresa Marafioti, eccellenza internazionale

La Prof. Maria Teresa Marafioti, eccellenza Internazionale, protagonista del Premio Simpatia della Calabria il prossimo 6 settembre per la diciottesima edizione. Teresa Marafioti è una figura di spicco riconosciuta a livello internazionale nel campo dell’ematopatologia, la cui carriera ha spaziato dalla pratica clinica alla ricerca d’avanguardia e alla leadership accademica.

La carriera

È Professoressa di Ematopatologia presso l’University College London e Primario di Anatomia e Istologia Patologica presso l’University College Hospitals London, dove svolge un ruolo fondamentale per il progresso dell’ematopatologia diagnostica e della ricerca traslazionale sul cancro.

Teresa Marafioti si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Anatomia ed Istologia Patologica presso l’Università di Messina. Successivamente si è specializzata in Ematopatologia presso la Free University di Berlino, dove ha lavorato come docente dal 1994 al 2000 e dal Febbraio 2000 è entrata a far parte dell’Università di Oxford, dove la sua ricerca presso l’Unità di Immunodiagnostica del John Radcliffe Hospital, si è concentrata sull’identificazione di nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici per le malattie neoplastiche ematologiche.

Dal 2010 lavora a UCL, dirige un gruppo di ricerca, l’Immuno-onco Pathology Lab, che si occupa di sviluppare approcci avanzati di immunoistochimica, tecniche di multiplex immunofluorescenza e analisi di immagine per studiare il microambiente tumorale, con l’obiettivo di migliorare gli strumenti prognostici e predire la risposta a nuove terapie. Ha avuto un ruolo determinante nell’identificazione del recettore TRBC1 sui linfociti T, una scoperta che ha supportato il primo studio mondiale di CAR-T per il linfoma a cellule T (AUTO-4), condotto presso l’University College Hospital di Londra.

I contributi accademici della Professoressa Marafioti si riflettono in oltre 200 pubblicazioni ampiamente citate nei campi dell’ematopatologia e dell’oncologia. Il suo impatto lavorativo è ulteriormente dimostrato dal suo contributo per la stesura di linee guida cliniche nazionali per sottotipi di linfomi, nella partecipazione a comitati editoriali, alla revisione per importanti riviste (Blood, Haematologica, Journal of Pathology, Leukemia) e nella consulenza a enti di finanziamento della ricerca a livello internazionale. È membro del Royal College of Pathologists e della Royal Society of Medicine, del British Lymphoma Pathology Group, dell’European Association of Haematopathology e dell’International Academy of Pathology.

In riconoscimento del suo eccezionale contributo alla scienza medica e del suo ruolo di ambasciatrice dell’eccellenza italiana all’estero, la Professoressa Marafioti è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2022.

Grazie alla sua competenza clinica, alla ricerca pionieristica e all’impegno nella collaborazione internazionale, la Professoressa Teresa Marafioti ha avuto un impatto sulla diagnosi ed il trattamento dei tumori ematologici e di alcuni tumori solidi, in primis quelli della prostata, e del polmone. I risultati di tali studi si sono dimostrati utili per migliorare la cura dei pazienti e plasmare il futuro della patologia oncologica.