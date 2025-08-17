Il premier Meloni domani a Washington con Trump e Zelensky

StrettoWeb

Domani il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà a Washington insieme ad altri leader europei e a Zelensky per incontrare il Presidente USA Donald Trump. Insieme al Premier italiano ci saranno: il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Per Zelensky si tratterà della prima volta a Washington dopo la sua visita alla Casa Bianca del 28 febbraio scorso, quando nello Studio Ovale andò in scena un acceso scontro verbale con Trump e con il vice presidente Usa J.D. Vance.