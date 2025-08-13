Il Ponte sullo Stretto, le bandiere Lgbt e quelle della Palestina. Salvini: “lì gli omosessuali li ammazzano, decidetevi”

StrettoWeb

“La Sinistra una volta si occupava di opera, bagnini, insegnati, precari, poliziotti. Ora, nella stessa manifestazione, riesce a mettere dentro insieme bandiere Lgbt e bandiere della Palestina, ma in Palestina gli omosessuali li ammazzano. Ma decidetevi: o siete per i diritti civili o siete per Hamas. Sabato, alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto a Messina, in prima fila c’erano le bandiere della Palestina. Ora io sono ambizioso ma un Ponte che da Messina arriva a Gaza non riesco a farlo”.

Ad affermarlo, nel corso di un convegno, il Ministro Matteo Salvini, parlando del Ponte sullo Stretto e di quelle che definisce “poche idee e confuse” relativamente alla presenza – assolutamente fuori luogo – delle bandiere pro Palestina nelle manifestazioni contro il Ponte sullo Stretto.