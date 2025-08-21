Il Ponte sullo Stretto e il tracciato alternativo a Contesse: convocata la Commissione a Messina

Ritorna a riunirsi la Commissione Ponte sullo Stretto a Messina. L’appuntamento è previsto per lunedì 25 agosto, alle ore 13.30, per discutere in merito al seguente ordine del giorno: “Proposta di tracciato ferroviario alternativo che non coinvolge l’abitato di Contesse e migliora il funzionamento della rete ferroviaria a Messina”.
La proposta sarà illustrata:
- dall’Ing. Salvatore Crapanzano (Presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e della analoga Commissione CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia);
- dall’Ing. Giovanni Saccà (dirigente delle Ferrovie dello Stato dal 01/08/1998, dirigente della Società Ferservizi Spa del Gruppo FS, dal 2007, collaboratore alla Ricerca” presso l’Università degli Studi di Verona in qualità di “Expert per le Infrastrutture ed i Trasporti Ferroviari).