Il piano di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ecco la proposta di Meloni

Un piano di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ispirato all’articolo 5 della Nato, che impegnerebbe gli alleati di Kiev a decidere entro 24 ore se fornire sostegno militare, economico e politico al Paese nel caso di un nuovo attacco da parte della Russia. È la proposta avanzata ai suoi omologhi europei dal premier Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da Bloomberg, citando fonti informate.
La proposta italiana, che equivale a una clausola di difesa collettiva simile a quella della Nato, ma che non comporta l’effettiva adesione all’Alleanza, è una delle numerose opzioni al vaglio e, spiegano le fonti, nasce dal riconoscimento che l’ingresso di Kiev nella Nato resta al momento impraticabile.