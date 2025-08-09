Il gruppo Pomkanel dalla Martinica alla 39ª Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino

StrettoWeb

Castrovillari si prepara ad accogliere un’altra tappa emozionante della 39ª Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, lo storico festival che da ben 39 anni celebra le etnie, i costumi, gli usi e le tradizioni popolari provenienti da ogni angolo del mondo. Dal 19 al 23 agosto, la Città del Pollino si trasformerà ancora una volta nell’ombelico del mondo, ospitando artisti e culture che daranno vita a uno spettacolo unico, all’insegna della diversità e della fratellanza tra i popoli.

Tra i protagonisti di questa edizione, riflettori puntati sul gruppo PommeKanel, in arrivo direttamente dalla Martinica, l’incantevole isola caraibica delle Antille. Fondato il 7 marzo 1983 nella regione nordatlantica dell’isola, precisamente a Basse-Pointe, il gruppo si è presto strutturato come associazione culturale senza scopo di lucro, registrandosi nel 1986 presso la sottoprefettura di La Trinité con il nome Les Ballets Pomkanel.

Nel corso degli anni, la compagnia ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo, portando le tradizioni martinicane in paesi come Giappone, Russia, Canada, Stati Uniti, Francia, Croazia, Spagna, Italia, Belgio, Turchia, Polonia, Ucraina, Louisiana e molti altri. Dal 2006, grazie a una crescente notorietà, è divenuta Compagnie de Danse PomKanel, ambasciatrice della cultura creola e del patrimonio folklorico della Martinica e della Francia nei festival internazionali più rinomati.La danza, per Pom’Kanel, è uno strumento potente di memoria collettiva e identità: nei loro spettacoli si intrecciano ritmi e movimenti che evocano le radici africane, i rituali haitiani del vudù, e danze tipiche come la beguine, il valzer, la mazurka, l’haute-taille, la calenda e lo zip-zap, quest’ultimo ispirato al gesto rituale del taglio della canna da zucchero. Immancabile il riferimento al Carnevale, festa identitaria per eccellenza della cultura caraibica.

Colori vivaci, ritmi travolgenti e l’inconfondibile energia creola: il gruppo PomKanel, oggi tra i più celebri delle Antille, promette di trasportare il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso le tradizioni della Martinica, con tutto il fascino esotico del frutto da cui prende il nome: la mela cannella (POMKANEL).

Il festival, organizzato con passione e competenza dall’Associazione Culturale, è parte integrante del più ampio progetto culturale “Castrovillari Città Festival”, che raggruppa gli eventi di punta della città. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà nella splendida Piazza Biagio D’Arienzo, confermata come location principale dopo il grande successo dell’edizione 2024.

Sotto la direzione artistica di Antonio Notaro, l’Estate Internazionale del Folklore continua ad essere un punto di riferimento essenziale per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale immateriale internazionale, ospitando con orgoglio artisti e tradizioni da tutto il mondo.