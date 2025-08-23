Il grande rock d’autore di Edoardo Bennato approda a Borgia

StrettoWeb

Ancora un grande evento animerà l’estate borgese 2025, un’estate di musica e spettacolo che sembra non finire mai. Martedì 26 agosto alle ore 21.45, Edoardo Bennato, assoluta icona della musica italiana, salirà sul palco del Parco Archeologico di Scolacium, per un concerto imperdibile che si inserisce nell’ambito della rassegna Borgia Summer Vibes, promossa con successo dall’Amministrazione comunale. Un’occasione unica in un luogo straordinario: il sito archeologico di Scolacium, dal fascino millenario, accoglierà il pubblico in un’atmosfera unica, capace di trasformare la musica in un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. Uno scenario affascinante, fuori dal tempo, dove il passato incontra il presente, in un afflato di arte, musica e bellezza.

Edoardo Bennato, uno dei più grandi cantautori italiani, torna a infiammare i cuori con la sua inconfondibile carica rock, i suoi brani ironici e taglienti, canzoni che hanno segnato intere generazioni: da “Il gatto e la volpe” a “Sono solo canzonette”, da “L’isola che non c’è” a “La fata”, senza dimenticare i brani più recenti. Sul palco, Bennato offrirà un viaggio sonoro tra favole moderne, denuncia sociale e immaginazione senza tempo.

Il concerto, come già specificato, si inserisce nel prestigioso cartellone di Borgia Summer Vibes, rassegna di musica, cultura e spettacolo che ha trasformato la cittadina di Borgia in un presidio di cultura e bellezza, valorizzando il patrimonio del territorio e offrendo al pubblico esperienze indimenticabili in luoghi ricchi di fascino e identità.

Un evento speciale, quindi, il concerto di Edoardo Bennato, in cui la bellezza della musica italiana incontra il respiro di una storia millenaria, quella di Scolacium.

Il concerto è a pagamento e i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Nel giorno del concerto palazzo Mazza sarà aperto ai visitatori dalle ore 18 alle 21 e sarà possibile visitare la mostra dedicata a Ugo Ortona. Per info sul cartellone Borgia Summer Vibes visita il sito VisitBorgia.it e le pagine social Ig e Fb dedicate.