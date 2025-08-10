Il Cosenza vince 3-0 il test match contro la Vigor Lamezia

Termina 3-0 in favore della formazione silana l’allenamento congiunto tra Cosenza e Vigor Lamezia al San Vito-Marulla. In gol Novello e Begheldo in avvio di gara, Mazzocchi nella ripresa. Di seguito il tabellino:
MARCATORI: 1 ‘ pt Novello, 9’ pt Begheldo, 76 ‘ st Mazzocchi
COSENZA: Vettorel (25′ st Pompei), Caporale (15′ st Cimino 30′ st Bonofiglio), Dalle Mura, D’Orazio (20′ Rocco), Cimino (1′ st Arioli), Barone (20′ Roseti), Garritano (20′ st Florenzi), Begheldo (20′ st Silvestri), Ragone (20′ st Koufalidis), Rizzo Pinna (25′ st Zilli), Novello (1′ st Mazzocchi). Allenatore: Buscè.
VIGOR LAMEZIA: Iannì (1’st Verdosci) Amendola, Sanzone (32’st Del Pin), Sardo (29’pt Lanciano) Colella (30’st Puccio), Marcellino (34’st Malara), Curcio (1’st Bammacaro 6’st Staiano) Guerrisi (39’st Lucia), La Vecchia (1’st Spanò), Embalo(13’st Marigosu) Mascari (18’st Di Pardo). Allenatore: Foglia Manzillo.