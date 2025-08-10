Il Cosenza vince 3-0 il test match contro la Vigor Lamezia

Il Cosenza vince con il punteggio di 3-0 reti a zero la sfida tutta calabrese contro la Vigor Lamezia: in rete Novello, Begheldo e Mazzocchi

Cosenza-Vigor Lamezia
StrettoWeb

Termina 3-0 in favore della formazione silana l’allenamento congiunto tra Cosenza e Vigor Lamezia al San Vito-Marulla. In gol Novello e Begheldo in avvio di gara, Mazzocchi nella ripresa. Di seguito il tabellino:

MARCATORI: 1 ‘ pt Novello, 9’ pt Begheldo, 76 ‘ st Mazzocchi

COSENZA: Vettorel (25′ st Pompei), Caporale (15′ st Cimino 30′ st Bonofiglio), Dalle Mura, D’Orazio (20′ Rocco), Cimino (1′ st Arioli), Barone (20′ Roseti), Garritano (20′ st Florenzi), Begheldo (20′ st Silvestri), Ragone (20′ st Koufalidis), Rizzo Pinna (25′ st Zilli), Novello (1′ st Mazzocchi). Allenatore: Buscè.

VIGOR LAMEZIA: Iannì (1’st Verdosci) Amendola, Sanzone (32’st Del Pin), Sardo (29’pt Lanciano) Colella (30’st Puccio), Marcellino (34’st Malara), Curcio (1’st Bammacaro 6’st Staiano) Guerrisi (39’st Lucia), La Vecchia (1’st Spanò), Embalo(13’st Marigosu) Mascari (18’st Di Pardo). Allenatore: Foglia Manzillo.

Ultimi approfondimenti di Sport