Il Cosenza annulla la conferenza di Buscé. E intanto prosegue la protesta dei giornalisti: “siamo ancora in vacanza”

In casa Cosenza continua il clima di contestazione e polemica. Il club ha annullato la conferenza della vigilia di mister Buscé e intanto i giornalisti proseguono nella protesta. Dopo aver disertato (quasi tutti) l’incontro col tecnico prima di Monopoli, la stampa sportiva del territorio ha diffuso una nuova nota. “Siamo ancora in vacanza. Il Cosenza calcio, come successo già in passato, ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore. Così Antonio Buscè, alla vigilia della prima giornata del campionato di Serie C 2025-2026, rimarrà in silenzio. Anche questa settimana una consistente parte dei giornalisti che segue la squadra rossoblù sarebbe rimasta in vacanza (come ha detto qualcuno) e non avrebbe preso parte alla stessa”.
“Contestualmente, per provare a superare i disagi con i quali si è costretti a convivere ormai da anni per espletare al meglio il proprio lavoro, i firmatari di questa nota (alcuni non seguono per lavoro il Cosenza Calcio ma aderiscono a quella che si ritiene sia una lotta di dignità) hanno deciso di avere come interlocutori i vertici del club di Via Conforti ai quali verrà chiesto a brevissimo un incontro”.
Firmato da:
Tiziana Aceto
Renzo Andropoli
Francesco Catizone
Alessandro Chiappetta
Daniele Cianflone
Edoardo Cozza
Giacinto De Pasquale
Mariarosaria De Pietro
Fabio Dodaro
Francesco Farina
Davide Franceschiello
Claudia Giordano
Piergiorgio Giorno
Giuseppe Antonio Leo
Valter Leone
Paride Leporace
Fabio Mandato
Massimo Maneggio
Andrea Marotta
Martina Milia
Giuseppe Milicchio
Massimo Mitidieri
Valentina Mitidieri
Matteo Monte
Osvaldo Morisco
Sandro Mosca
Alfredo Nardi
Fausto Nardi
Andrea Orlando
Bruno Palermo
Antonio Palopoli
Amedeo Pecora
Francesco Ridolfi
Andrea Rosito
Luigi Saporito
Roberto Saporito
Roberto Saverino
Bonaventura Scalercio
Stefania Scarfò
Eliseno Sposato
Filippo Veltri
Francesco Veltri