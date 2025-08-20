Il centrosinistra si spacca in Toscana, Calenda (Azione): “se il programma lo decide il M5S non ci saremo”

StrettoWeb

E’ caos nel centrosinistra in Toscana dove vi è un’evidente spaccatura tra Azione ed il resto della coalizione ed in special modo il Movimento 5 Stelle. “Il presidente Giani ha firmato un accordo con il M5s che prevede assurdità, redditi di cittadinanza, no alle infrastrutture etc. Nessuno di questi punti è stato discusso o negoziato con Azione. Se il programma di governo della regione lo decide Taverna noi non ci saremo”. E’ quanto scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione