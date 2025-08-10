Il Catania si presenta davanti ai 3000 del “Massimino”: tennistico 6-0 al Valletta

Il Catania si presenta ai suoi tifosi con una vittoria agevole. Gli etnei superano 6-0 il Valletta in amichevole davanti agli oltre 3000 presenti al “Massimino”, intrattenuti da un dj set curato da Filippo Micale nelle fasi precedenti all’incontro. La squadra e lo staff tecnico sono stati presentati dallo speaker Danilo Pasqualino. Assente il patron Rosario Pelligra, trattenuto in Australia da impegni istituzionali. Annunciato in serata il nuovo acquisto Michele D’Ausilio, protagonista della promozione dell’Avellino nella passata stagione.
Due le reti nel primo tempo per gli etnei che hanno messo subito in ghiaccio la gara con il gol di Di Gennaro al 6′ e di Quaini al 32′. Al 65′ tris di Donnarumma. Al 72′ splendida punizione di Cicerelli che cala il poker. Cinquina servita da D’Andrea all’86’. Lunetta chiude la gara al 95′ con la rete del 6-0.