Il calendario delle partite della Futura 2025-2026: le date della nuova stagione

La Divisione Nazionale Calcio a 5 ha pubblicato il Calendario della nuova stagione di A2 Elite. L’esordio della Futura è tra le mura amiche del Palattinà alle ore 19.30 del Venerdì 26 settembre contro l’Atletico Canicattì. La prima trasferta dell’anno a Roma, in casa dell’Italpol il 4 ottobre. La stagione regolare si concluderà il 18 aprile con la trasferta di Sulmona. Il girone: Il team allenato dal tandem Humberto Honorio e Tonino Martino ritroverà gli avversari del Playoff della passata stagione, il forte Pescara Academy.

La Futura è l’unica rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria ma avrà, accanto a se una “sorella” di Calabria, il Soverato Futsal (in campo il 28 novembre al Palattinà).

Ritorno in A2 Elite per Canicattì, new entry insieme all’italpol Roma ed il Sulmona. Confermate Benevento, Giovinazzo, Melilli, Cus Molise di Campobasso, Itria, Mascalucia, New Taranto, S.s. Lazio.