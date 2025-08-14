Il calabrese Andrea Gentile fra i parlamentari più presenti alla Camera | DATI

StrettoWeb

In appena cinque mesi dal suo ingresso alla Camera dei Deputati, l’on. Andrea Gentile si colloca tra i parlamentari più presenti dell’intero emiciclo. A certificarlo è l’ultimo aggiornamento di una fonte autorevole e qualificata, Openpolis, che attribuisce al deputato calabrese di Forza Italia una importante percentuale di presenze (precisamente l’87,5%), dato nettamente superiore alla media nazionale.

Il deputato calabrese di Forza Italia ha partecipato attivamente ai lavori d’Aula e di Commissione, assumendo incarichi rilevanti nel Comitato dei Nove (per la Riforma della Corte dei conti, il DL Pubblica Amministrazione 2025 e la riforma della composizione di Giunte e Consigli Regionali) e nella Prima Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni.

La sua azione parlamentare si è contraddistinta per interventi puntuali e risultati concreti. Uno dei primi e più rilevanti risultati portati a casa da Gentile riguarda la gestione della nave ISPRA, infrastruttura strategica per il monitoraggio dell’ambiente marino. Grazie a un emendamento da lui presentato al decreto Pubblica amministrazione, sono stati stanziati 6 milioni di euro dal 2025 per la sua piena operatività, assicurando così continuità al progetto MER – Marine Ecosystem Restoration, finanziato con 135 milioni di euro dal PNRR.

Sul fronte delle infrastrutture terrestri, il lungo impegno per la realizzazione della strada Mormanno–Scalea ha finalmente prodotto risultati concreti: 38 milioni di euro stanziati per mettere mano a un’opera attesa da anni.

La cifra politica dell’on. Gentile si manifesta anche nell’attenzione al capitale umano. Con una nota pubblica, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento di oltre 57 milioni di euro agli atenei calabresi (tra fondi PNRR e FIS), destinati a borse di studio e interventi per il diritto allo studio. Una misura che coinvolge l’Università della Calabria, la “Mediterranea” di Reggio Calabria e la “Magna Graecia” di Catanzaro, contribuendo a rendere più accessibile l’istruzione universitaria per migliaia di giovani.

Non meno significativo è l’ordine del giorno da lui presentato e approvato alla Camera, che prevede una riserva di posti nei concorsi pubblici per i lavoratori somministrati nella Pubblica Amministrazione. Un passo concreto verso il superamento del precariato, che riconosce il valore dell’esperienza maturata sul campo.

A ciò si aggiunge un’interrogazione parlamentare che punta al riconoscimento dei contributi previdenziali effettivi per i lavoratori LSU/LPU, figure da decenni impiegate negli enti locali senza una tutela previdenziale adeguata.

Tra le priorità dell’on. Gentile emerge con forza il tema della legalità, affrontato con coerenza sia nel contrasto all’immigrazione irregolare che nella riforma della cittadinanza. In Aula, ha sostenuto il decreto n. 37 per il contrasto all’immigrazione illegale.

Sulla cittadinanza, ha difeso la nuova normativa promossa dal ministro Tajani, che mira a porre fine agli abusi nel riconoscimento dei diritti civili, ristabilendo criteri rigorosi e trasparenti.

Gentile è intervenuto anche in difesa delle Forze dell’Ordine, criticando con fermezza il rapporto dell’ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza), che ha parlato di presunte “profilazioni razziali” in Italia.

L’On. Gentile è cofirmatario di rilevanti proposte di Legge (tra le quali “Ordinamento della professione forense” e “modifica delle leggi antimafia e misure di prevenzione” e, infine, ha prodotto un’interrogazione parlamentare a tutela dei Dirigenti scolastici.

“I dati di Openpolis confermano che l’impegno è fatto di presenza e di lavoro quotidiano – dichiara l’on. Andrea Gentile –. La fiducia ricevuta dai calabresi è per me un mandato di responsabilità: trasformare le istanze del territorio in atti concreti e contribuire alla crescita e alla sicurezza del Paese“.