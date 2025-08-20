Il Bocale Calcio si presenta: appuntamento a Punta Pellaro | INFO

StrettoWeb

Il Bocale Calcio Admo è lieto di annunciare che “mercoledì 27 agosto, alle ore 20:30, presso lo Shaka di Punta Pellaro, si terrà la presentazione ufficiale della squadra in vista della nuova stagione sportiva. L’evento, dal titolo “Notte Biancorossa”, sarà un momento di incontro e condivisione con tifosi, appassionati e istituzioni, ma anche l’occasione per svelare un nuovo progetto che guarda al futuro e che sarà presentato proprio in quella serata”.

“La conduzione dell’evento sarà affidata ad Alfredo Auspici e Domenico Geria, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della nuova rosa e delle novità in casa Bocale. Non mancheranno intrattenimento e momenti di divertimento, per vivere insieme l’emozione dell’inizio di una nuova avventura sportiva. Il Bocale Calcio Admo invita con piacere tutti gli organi di stampa a prendere parte alla serata, che rappresenta un passaggio importante nel percorso del club e nelle prospettive di crescita futura”.