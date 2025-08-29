Il Bocale Calcio aggiunge la bandiera della Palestina sulle maglie ufficiali

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO, da sempre sensibile ai temi sociali e alla tutela dei diritti umani, annuncia “con orgoglio un gesto simbolico ma di grande significato: la bandiera della Palestina sarà inserita sul colletto delle divise ufficiali di uscita della stagione 2024/2025. Con questa scelta, il Club intende lanciare un messaggio chiaro e diretto, ribadendo il proprio impegno a favore della pace, dei diritti fondamentali e della tutela dei bambini e delle comunità colpite da conflitti”.

Le parole di Falcomatà e Marziale

“La squadra della famiglia Cogliandro ogni anno ci sorprende, e quest’anno lo ha fatto incidendo sul colletto della maglia di rappresentanza la bandiera della Palestina – dichiara il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà –. Un gesto che dimostra, con i fatti, che ogni forma di comunicazione, anche quella non verbale, è utile per denunciare il genocidio e l’omicidio dei bambini a Gaza. È un modo per rappresentare pubblicamente una posizione chiara rispetto a un grande tema di civiltà e di diritti umani”.

Anche il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha voluto sottolineare la forza del messaggio lanciato dal Club: “Anche il calcio può lanciare messaggi così potenti, e il Bocale lo ha fatto assumendo una posizione netta e coraggiosa. Questa scelta merita un plauso, perché i bambini vanno tutelati sempre e comunque. Il genocidio, la violenza e la barbarie devono essere condannati in ogni settore e in ogni ambito della società”. Con questa iniziativa, il Bocale Calcio ADMO conferma la propria filosofia: lo sport non è solo competizione, ma anche strumento di coscienza civile e di difesa dei diritti fondamentali.