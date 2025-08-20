I funerali di Pippo Baudo, grande commozione a Militello

StrettoWeb

Si stanno celebrando, a Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, il noto conduttore tv morto sabato scorso all’età di 89 anni. Fra i banchi della chiesa di Santa Maria della Stella ci sono i figli del conduttore televisivo Alessandro e Tiziana. I funerali sono celebrati dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. Concelebreno sedici sacerdoti, tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che leggerà l’omelia.

Tante le personalità presenti

Presenti personalità del mondo della Tv e dello spettacolo, da Al Bano a Lorella Cuccarini, da Michele Guardì a Gigi D’Alessio. Tra le autorità presenti il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il ministro Urso, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Ars Galvagno. La piazza antistante la Chiesa di Santa Maria della Stella è già stracolma.