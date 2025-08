Guerra Ucraina, Netanyahu media fra Trump e Putin: l’obiettivo

StrettoWeb

Invettive da un lato, velate minacce dall’altro, pugni sul tavolo, proclami. E poi i sottomarini USA che si avvicinano pericolosamente alla Russia che scherza col fuoco e agita lo spettro di una guerra nucleare, come spesso fatto anche in passato con l’Ucraina. A proposito: di tregua, in Ucraina, neanche l’ombra. I rapporti fra Trump e Putin sembrano essersi raffreddati parecchio rispetto ai mesi scorsi, complice la difficoltà nel trovare una base solida per sedersi al tavolo dei colloqui di pace.

E Trump sembra perdere la pazienza. Secondo la tv pubblica israeliana Kan, nel tentativo di ridurre le tensioni fra i due, sarebbe intervenuto Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano, negli ultimi giorni, ha sentito più volte Vladimir Putin. Non tutti i colloqui telefonici sono stati resi pubblici. Netanayahu, grande alleato di Trump, starebbe operando per portare i due grandi leader a posizioni più miti.