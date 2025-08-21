Guerra in Ucraina, Zelensky: “possibile incontro con Putin dopo le garanzie di sicurezza”

Zelensky: "un incontro con il presidente russo Vladimir Putin è possibile dopo che saranno state concordate garanzie di sicurezza per l'Ucraina da parte dei suoi alleati"

Natale Ucraina 25 dicembre
Foto Ansa
StrettoWeb

“Un incontro con il presidente russo Vladimir Putin è possibile dopo che saranno state concordate garanzie di sicurezza per l’Ucraina da parte dei suoi alleati”. Lo ha affermato il leader ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che il faccia a faccia potrebbe tenersi in Svizzera, Austria o Turchia. “Vogliamo arrivare a un accordo sulla struttura delle garanzie di sicurezza entro sette-dieci giorni. Sulla base di tale accordo, miriamo a tenere un incontro trilaterale. Questa era la mia logica”, ha detto Zelensky ai giornalisti dopo il suo viaggio a Washington insieme ai leader europei.

Il presidente Trump ha suggerito una logica leggermente diversa: un incontro trilaterale attraverso uno bilaterale”, ha spiegato, “ma poi abbiamo tutti convenuto che, in ogni caso, continueremo a lavorare sulle garanzie di sicurezza, stabilendo questo quadro approssimativo, simile all’articolo 5. E quello che abbiamo oggi è il sostegno politico a questo”.

Ultimi approfondimenti di Attualità