Guerra in Ucraina, Zelensky: “per noi è impossibile cedere territori”

“La Russia continua a non avere successo nella regione di Donetsk. Putin non è riuscito a conquistarla in 12 anni e la Costituzione dell’Ucraina rende impossibile cedere territori o scambiare territori“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. “Poiché la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader dell’Ucraina e della Russia nel quadro del vertice trilaterale”, conclude il leader ucraino.

Zelensky: “negoziati inizino dall’attuale linea del fronte”

“Abbiamo bisogno di veri negoziati, il che significa che possono iniziare da dove si trova ora la linea del fronte”. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. “Abbiamo bisogno di veri negoziati, il che significa che possiamo iniziare da dove si trova ora la prima linea”, ha detto. “E’ necessario un cessate il fuoco e lavorare rapidamente a un accordo finale”, ha ribadito.

Zelensky: “servono garanzie di sicurezza che funzionino”

“Abbiamo bisogno di garanzie si sicurezza che funzionino della pratica, come l’articolo 5 della Nato“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. “La Russia non può dare garanzie di sicurezza”, conclude.