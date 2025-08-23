Guerra in Ucraina, Zelensky: “non cederemo terre alla Russia”

StrettoWeb

“Questa bandiera è l’obiettivo e il sogno di molti nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Hanno a cuore questa bandiera perché sanno che non cederemo la nostra terra all’occupante”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, secondo quanto riferito da Ukrinform.