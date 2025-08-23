Guerra in Ucraina, Zelensky: “nei prossimi giorni sviluppi sulle garanzie”

StrettoWeb

“Sulle garanzie di sicurezza, i team di di Ucraina, Stati Uniti e partner europei stanno lavorando alla loro architettura: tutti gli sviluppi saranno pronti nei prossimi giorni”. Ad affermarlo è il presidente Volodymyr Zelenksy in un post su X, pubblicato al termine del colloquio col primo ministro dei Paesi Bassi, Dick Schoof. “Ora c’è una reale possibilità di porre fine a questa guerra e l’Ucraina è pronta a compiere passi costruttivi che possano avvicinare una vera pace. Tuttavia, la Russia non mostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città. Interpretiamo tutti i segnali che arrivano da Mosca in questi giorni allo stesso modo. E’ necessaria una pressione affinchè cambino posizione, così come un incontro al massimo livello per discutere tutte le questioni”, ha scritto Zelensky sul social.

Con il premier Schoof, “abbiamo anche parlato di come i Paesi Bassi possano aumentare il loro coinvolgimento in questo processo e contribuire a garantire garanzie di sicurezza. Abbiamo anche parlato dei nostri progetti comuni e degli investimenti nella produzione di difesa dell’Ucraina. Stiamo preparando accordi importanti e un incontro a breve”, ha concluso il presidente ucraino.