Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che membri della sua squadra incontreranno venerdì a New York rappresentanti dell’amministrazione di Donald Trump. L’obiettivo è discutere possibili soluzioni per porre fine alla guerra con la Russia. “Venerdì, negli Stati Uniti, si terranno riunioni a New York con il team del presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky nel suo consueto discorso quotidiano.
Guerra in Ucraina, Zelensky: “in programma incontri con il team di Trump”
Guerra in Ucraina, Zelensky: “Mercoledì delegazione a New York per incontri con il team di Trump”
StrettoWeb