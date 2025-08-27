Guerra in Ucraina, Zelensky: “in programma incontri con il team di Trump”

StrettoWeb

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che membri della sua squadra incontreranno venerdì a New York rappresentanti dell’amministrazione di Donald Trump. L’obiettivo è discutere possibili soluzioni per porre fine alla guerra con la Russia. “Venerdì, negli Stati Uniti, si terranno riunioni a New York con il team del presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky nel suo consueto discorso quotidiano.