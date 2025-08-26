Guerra in Ucraina, Zelensky: “accelerare sulle garanzie di sicurezza”

StrettoWeb

“E’ necessario accelerare il lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza“. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che riferisce di un incontro con i militari, durante il quale sono state affrontate “le esigenze principali di ogni settore e unità”, e sottolinea l’impegno nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia e “la necessità di ulteriori forniture per questi settori, mentre prosegue il conflitto innescato dall’invasione russa dell’Ucraina”.