Guerra in Ucraina, Zelensky: “100 mila famiglie senza corrente dopo raid russi”

“Oltre 100.000 famiglie sono rimaste senza elettricità nel nordest dell’Ucraina a seguito degli attacchi russi notturni alle infrastrutture energetiche del Paese”. Lo ha detto su X Volodymyr Zelensky. “Quasi un centinaio di droni e attacchi mirati notturni hanno colpito le nostre regioni, mirati specificamente alle infrastrutture civili. Purtroppo, gli impianti energetici sono stati danneggiati. L’attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Čhernihiv, lasciando più di centomila famiglie senza elettricità”, ha detto.

“Le squadre stanno lavorando per ripristinare l’energia il più rapidamente possibile”, conclude Zelensky.