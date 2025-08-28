Guerra in Ucraina, Von der Leyen sente Zelensky e Trump: “Putin venga al tavolo”

StrettoWeb

“Ho appena parlato con il presidente Volodymyr Zelensky, poi con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito al massiccio attacco su Kiev che ha colpito anche i nostri uffici dell’Ue. Putin deve sedersi al tavolo delle trattative”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformeranno il paese in un porcospino d’acciaio”, rimarca.

“L’Europa farà pienamente la sua parte. Il nostro strumento di difesa Safe, ad esempio, sarà importante per rafforzare le coraggiose forze armate ucraine”, puntualizza.