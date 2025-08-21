Guerra in Ucraina, Vance: “la Russia vuole i territori ucraini già occupati”

StrettoWeb

Per il vicepresidente Usa JD Vance, la Russia vuole alcuni territori ucraini, “la maggior parte dei quali ha già occupato, ma alcuni no“. La Russia occupa già circa un quinto dell’Ucraina e il presidente Donald Trump ha affermato che lo “scambio di territori” e le modifiche territoriali saranno cruciali per qualsiasi accordo. In un’intervista a Fox News, Vance ha sottolineato, inoltre, che l’Ucraina vuole sapere che non verrà invasa di nuovo dalla Russia e vuole l’integrità territoriale.

“Gli oneri della guerra sull’Europa”

“Gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina“. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, secondo il quale l’Europa dovrà fare la “parte del leone”. “Non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso. Credo che dovremmo essere d’aiuto se necessario per fermare la guerra – ha osservato Vance -. Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l’Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell’onere”.