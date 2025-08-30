Guerra in Ucraina, ucciso a Leopoli l’ex presidente del parlamento ucraino

StrettoWeb

Andrij Parubij, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, è stato assassinato a Leopoli. Ne dà notizia su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Parubij fu tra i fondatori del partito di estrema destra Svoboda e in seguito si avvicinò alle formazioni europeiste, come ‘Patria’ di Yulia Tymoshenko. Partecipò attivamente alla ‘rivoluzione arancione’ del 2014.

Dettagli

Il parlamentare ucraino Andriy Parubiy, ex presidente della Verkhovna Rada, è stato ucciso con otto colpi di pistola da un assassino travestito da corriere. Lo riferisce il giornalista ucraino Vitaliy Glagola sulla base delle sue fonti di polizia. L’omicidio è avvenuto a Leopoli, in via Akademika Yefremova 46. Secondo testimoni oculari, l’aggressore indossava un casco nero con inserti gialli e guidava una bicicletta elettrica.