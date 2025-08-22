“Penso che in due settimane conoscerò l’atteggiamento della Russia e, francamente, dell’Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è ‘la vostra battaglia'”. Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c’è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente ha risposto: “vedremo di chi è la colpa. Vedremo se Volodymyr Zelesnky e Putin si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane”.
Guerra in Ucraina, Trump: “nelle prossime due settimane vedremo cosa accadrà”
Trump: "penso che in due settimane conoscerò l'atteggiamento della Russia e, francamente, dell'Ucraina"
