Guerra in Ucraina, Tajani: “non sono ottimista sull’incontro Putin-Zelensky in tempi brevi”

“Il giorno dell’incontro negli Stati Uniti, in Alaska tra Trump e Putin io ho detto ‘si è accesa una luce in fondo al tunnel’. Ma il tunnel è ancora lungo da percorrere quindi non sono molto ottimista sul fatto che ci possa essere un incontro (tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky) in tempi brevissimi e così la conclusione della guerra. Se va bene arriviamo alla fine dell’anno”. E’ quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dalla residenza dell’ambasciatore italiano a Copenaghen, Stefania Rosini.

“Quindi c’è ancora molto da fare, molto da lavorare e bisogna dar forza all’Ucraina perchè possa essere un interlocutore nei confronti di Mosca e non essere una vittima che deve piegare la testa”, conclude Tajani.