Guerra in Ucraina, Putin: “con Trump abbiamo discusso di una possibile soluzione equa”

Il presidente russo Vladimir Putin ha riferito che durante i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska ieri, ha discusso di una possibile risoluzione equa della crisi ucraina. “Abbiamo discusso praticamente di tutti gli ambiti della nostra cooperazione, ma prima di tutto, naturalmente, abbiamo parlato di una possibile risoluzione equa della crisi ucraina”, ha affermato durante un incontro al Cremlino sui risultati del vertice. Lo riferisce Ria Novosti.

Putin: “eliminare le origini della crisi ucraina per una soluzione”

L’eliminazione delle cause profonde della crisi in Ucraina dovrebbe essere la base per la sua soluzione, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin all’indomani del vertice in Alaska con il collega americano Donald Trump. “E’ proprio l’eliminazione di queste cause profonde che dovrebbe costituire la base dell’accordo”, ha affermato il capo dello Stato durante un incontro al Cremlino sui risultati del summit, come riporta Ria Novosti.

“Il summit in Alaska ci avvicina a soluzioni necessarie”

Il colloquio di ieri in Alaska col presidente Usa, Donald Trump, “ci avvicina a soluzioni necessarie”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin in una riunione al Cremlino sui risultati del vertice. Lo riporta Ria Novosti.

“Come gli Usa vogliamo soluzione pacifica”

“La Russia rispetta la posizione degli Stati Uniti e come loro vorrebbe che la crisi in Ucraina fosse risolta con mezzi pacifici”. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino Vladimir Putin all’indomani del summit in Alaska con il capo della Casa Bianca, Donald Trump. Lo riporta la Tass.