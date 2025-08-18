Guerra in Ucraina, Meloni a Trump: “supporteremo tutti sforzi verso pace”

StrettoWeb

“Puoi contare sull’Italia e supporteremo tutti i tuoi sforzi verso la pace”. Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni rivolgendosi a Donald Trump, all’inizio del vertice con Voldymyr Zelensky e gli altri leader europei. “Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme, uniti”, rimarca Meloni. “Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più”, ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano.

Trump: “tra una-due settimane sapremo se possiamo risolvere guerra”

“Tra una o due settimane sapremo se possiamo risolvere questa guerra“. Lo ha detto Donald Trump parlando all’inizio del evrtice con Volodymyr Zelensky e i leader europei, tra i quali Giorgia Meloni.