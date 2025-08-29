Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti approvano la vendita di armi a Kiev

StrettoWeb

L’amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi all’Ucraina: includerà missili a lungo raggio e attrezzature correlate per potenziare le sue capacità difensive. La decisione è stata annunciata mentre gli sforzi degli Stati Uniti per mediare la pace tra Ucraina e Russia sembrano essere in fase di stallo.

“Questa vendita proposta sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Usa, migliorando la sicurezza di un paese partner che è una forza di stabilità politica e progresso economico in Europa”, ha affermato il dipartimento in una dichiarazione.